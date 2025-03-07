Москва, 7 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российскими силами группировки войск «Восток» были уничтожены до 160 украинских военных, пункт боепитания и пять БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 7 марта сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он уточнил, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, сорвав инженерные работы ВСУ в районе Луговского.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, пункт боепитания и 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавил Гордеев.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта подразделения группировки войск «Центр» освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. Также ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований и иностранных наемников украинской армии в 154 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Были сбиты 67 дронов самолетного типа.

Днем ранее российские военные нанесли удар по одной из снабжающих украинскую армию нефтебаз и месту базирования катеров. Также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, места производства и управления дронов.