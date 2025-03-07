Вашингтон, 7 марта, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский перестал воспринимать поддержку Вашингтона как должное. Об этом 6 марта заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире Fox News.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — пояснила глава Нацразведки США.

Габбард отметила, что поставки военной помощи Украине могут возобновится, при условии, что Киев продолжит совершать шаги в правильном направлении. По мнению Габбард, уже наблюдается прогресс в том, чтобы действительно привлечь Зеленского к переговорному процессу и начать работу над мирным урегулированием украинского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, глава киевского режима Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продолжились шаги ему навстречу со стороны Белого дома.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.