Москва, 7 марта, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Роста тарифов на услуги ЖКХ в этом году стоит ожидать в июле, сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Она пояснила, что в январе рост тарифов объясняется затратами на эксплуатацию объектов ЖКХ и инфляцией, а также сезонным ростом оплаты за отопление. При этом, отметила Коваленко, повышение тарифов традиционно ожидается во втором полугодии. По ее оценкам, рост может составить от 4 до 15% в зависимости от региона.

«Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан», — приводит слова Коваленко агентство «Прайм».

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2025 года цены на услуги ЖКХ в каких-то регионах могут и не измениться. Ожидается, что произойдёт пересмотр цен, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

С 25 декабря 2024 года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» требуется электронная подпись. Правом получения субсидии обладают граждане, которые владеют или пользуются жильем по договорам найма, являются членами жилищных кооперативов либо собственниками жилых помещений. Кроме того, для положительного решения о предоставлении субсидии необходима постоянная регистрация в данном жилье, а также отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.