Москва, 7 марта, 2025, 07:32 — ИА Регнум. За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 39 украинских БПЛА. Об этом утром 7 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря, еще семь — над Курской областью, три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 марта силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего уничтожены как минимум четыре беспилотника. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

В это же время над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства ПВО сбили украинский беспилотник ударного типа.

Также сообщалось об отражении атаки БПЛА в Усть-Донецком районе Ростовской области. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было.