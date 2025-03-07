Париж, 7 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. Готовность созвониться с президентом России Владимиром Путиным выразил лидер Франции Эммануэль Макрон при условии, что на это дадут согласие глава киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры. Слова французского лидера приводит издание Le Point.

ALAIN JOCARD/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что настало подходящее время», — пояснил Макрон.

Президент Франции уже выражал готовность к разговору со своим российским коллегой «в подходящий момент». По мнению Макрона, это могло бы произойти в ходе грядущих переговоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 марта президент Франции Макрон заявил о разработанном Парижем и Лондоном плане по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, утверждения президента Франции Макрона о якобы обманах со стороны президента РФ Путина противоречат заявлениям американского президента Дональда Трампа о том, что российский лидер всегда держит слово.

Макрон 5 марта в обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. Он также призвал начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

Член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет 6 марта назвал заявление Макрона о РФ истерикой и напомнил, что это Франция отправляла войска на Москву. Депутат также предположил, что французский президент мечтает стать Наполеоном и стремится установить диктаторскую власть в своей стране, однако в итоге его поставят на место.