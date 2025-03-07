Москва, 7 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Порядка $5 млрд выделило на организацию «майдана» в Киеве Агентство по международному развитию (USAID). Об этом 7 марта заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью изданию «Известия».

Алексей Куденко/РИА Новости

«Только по линии USAID на организацию «майдана» было выделено как минимум $5 млрд, а согласно официальному отчету USAID за время СВО киевский режим получил от агентства без малого $35 млрд», — уточнил Шевцов.

По словам секретаря Совбеза, глобалисты, прикрываясь рассуждениями о демократии и укреплении гражданского общества, «продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами». Выделяемые USAID деньги шли на реформу правосудия, системы выборов, поддержку так называемых независимых СМИ, институтов гражданского общества. Создавались инструменты, с помощью которых на ключевые посты во власти в интересующей стране продвигались фигуры, полностью контролируемые западниками и выполняющие их указания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заезд знаменитостей на Украину сопровождался выражением сочувствия за денежное вознаграждение через Агентство по международному развитию (USAID). Такого крупнейшего коррупционного скандала за свою политическую карьеру не смог вспомнить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер добавил, что журналистам и неправительственным организациям также платили за продвижение определённых нарративов, игнорируя при этом собственное мнение. Таким образом из бюджета США по разным причинам перечислялись миллиарды долларов в фонды, которые распределяли средства по всему миру, пояснил Орбан.

Также сообщалось, что после «лежачей» акции протеста в офисном здании американского конгресса полиция задержала 20 экс-сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) и активистов.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности. Все попытки офиса USAID в Киеве сохранить финансирование важных программ были отклонены Белым домом.