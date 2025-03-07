Пекин, 7 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения исключают конфронтацию и не направлены против третьих стран. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

ИА Регнум Глава МИД Китая Ван И

«Китай и Россия нашли путь сосуществования, опирающийся на такие принципы, как неприсоединение к союзам, отсутствие конфронтации и ненаправленность против третьих сторон», — подчеркнул министр.

Ван И отметил, что историческая логика дружбы России и Китая остается неизменной, несмотря на изменения на международной арене. Кроме этого, всеобъемлющее стратегическое партнерство Москвы и Пекина опирается на взаимовыгодное сотрудничество и носит беспроигрышный характер, подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения России и Китая основаны на полном доверии и не противоречат интересам других стран. Глава государства добавил, что Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене, что продолжится и в дальнейшем.

16 мая президент РФ на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Кроме того, Путин добавил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.

5 июня российский лидер отметил, что отношения РФ и КНР основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Российский лидер также уточнил, что Китай остаётся основным экономическим партнёром России.

2 октября Путин в поздравительном послании по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.