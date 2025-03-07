Ростов-на-Дону, 7 марта, 2025, 06:27 — ИА Регнум. В Усть-Донецком районе Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом утром 7 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 марта силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего уничтожены как минимум четыре беспилотника. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

В это же время над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства ПВО сбили украинский беспилотник ударного типа. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что ПВО продолжает работать, и призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.