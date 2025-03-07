Будапешт, 7 марта, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз проведут в Венгрии перед тем, как принять решение о финансовой поддержке Киева со стороны европейского сообщества. Об этом 7 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после завершения внеочередного саммита ЕС в эфире телеканала М1.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Я вижу, что деньги, которые хотят отправить Украине, вместе с объемом, возникающим из-за членства Украины в ЕС, — это такая сумма, которую не выдержит экономика ЕС и экономика Венгрии тоже. Я считаю, что нам следует еще раз серьезно поднять вопрос о членстве Украины в ЕС. Ответственное решение сейчас принять нельзя», — пояснил Орбан и указал, что подобное решение нельзя принимать «через головы людей».

Премьер Венгрии подчеркнул, что правительство инициирует в стране голосование, по итогам которого будет решаться вопрос о членстве Украины в ЕС. Орбан уточнил, что процедуру проведут быстро и просто, в формате не референдума, а национальной консультации.

Премьер-министр Венгрии добавил, что он противник позиции Евросоюза, который считает, что Украину возможно принять в объединение в обмен на борьбу, которую украинский народ ведёт сейчас.

«Я считаю, что эти два вопроса надо рассматривать отдельно: война — это одно, членство в ЕС — это другое. И то, и другое означает огромное финансовое бремя, с обоими мы справиться не сможем», — подчеркнул Орбан.

Правительство Венгрии неоднократно проводило национальные консультации по ключевым для страны вопросам. Отличие такой консультации от референдума в том, что она не предполагает порога явки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Венгрия стала единственной из стран-членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Лидеры стран ЕС согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией (ЕК). Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет. Программа предусматривает также инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.