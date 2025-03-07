Химки, Московская область, 7 марта, 2025, 05:59 — ИА Регнум. В микрорайоне Сходня в Московской области загорелся склад на площади 1600 кв. м. Об этом сообщили утром в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Подмосковье. В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на 1600 «квадратах». Кровля обрушилась на 800 «квадратах», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что на месте пожара работают 49 специалистов и 15 единиц техники МЧС.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта склад пластиковой продукции загорелся в деревне Большое Буньково в Богородском городском округе Московской области. Площадь пожара составила 9,5 тыс. кв. м. В здании рухнула кровля, площадь обрушения составила 2,5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. В ликвидации возгорания были задействованы 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.

Другой крупный пожар на складе тушили 23 января в подмосковном Клину. На Волоколамском шоссе загорелись складские помещения комплекса «Логистера», пожару присвоили второй номер сложности. Через несколько часов возгорание локализовали на площади 5 тыс. кв. м. В тушении, осложненном высокой пожарной нагрузкой, были задействованы около 100 специалистов и более 30 единиц техники.