Брюссель, 7 марта, 2025, 05:00 — ИА Регнум. В буфете в здании Европейского совета, где проходил чрезвычайный саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе 6 марта, заметили российский флаг. Об этом пишет Euractiv.

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«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете совета, где их встречает российский флаг», — отмечается в публикации.

Рядом с российским флагом на гирлянде висят флаги Перу, Бельгии и Республики Корея.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта лидеры стран ЕС согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и предложен Еврокомиссией (ЕК). Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед саммитом лидеров стран ЕС сообщила, что представит план по перевооружению Европы, на который нужно потратить €800 млрд. Программа предусматривает инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева. Перед этим глава ЕК также неоднократно призывала значительно увеличить оборонные расходы в Евросоюзе. Так, 2 марта она призвала сделать это срочно. По её словам, странам ЕС нужно вкладывать больше средств в ВПК и показать заметный прогресс в этом вопросе.