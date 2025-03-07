Флорида, США, 7 марта, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Аэропорты в американском штате Флорида временно закрыли по распоряжению федерального управления гражданской авиации (FAA) США из-за угрозы обломков после неудачного запуска космического корабля Starship. Об этом 6 марта сообщает телеканал CBS News Miami.

Spacex.com SpaceX Starship

Уточняется, что о закрытии международного аэропорта Майами объявили в 18:42 (02:42 мск) и, предварительно, он будет закрыт до 20:00 (04:00 мск). Причиной закрытия воздушной гавани в уведомлении от FAA указан «инцидент с космическим запуском».

Аналогичное уведомление получил аэропорт Форт-Лодердейла. Кроме того, агентство Reuters сообщило о закрытии по той же причине аэропортов в городах Орландо и Палм-Бич.

Компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту через несколько минут после старта произошел «быстрый внеплановый демонтаж». Термин стал популярным после взрыва аппарата в апреле 2023 года, когда специалисты SpaceX описали произошедшее, используя именно такое выражение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 января во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение произошло из-за утечки кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя.

Портал Airlive в тот же день сообщил, что нескольким пассажирским самолетам, совершающим рейсы над Атлантическим океаном, пришлось менять маршруты из-за падения обломков корабля. По данным портала, несколько самолетов, пролетавших неподалеку от островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, были вынуждены скорректировать свой маршрут из-за падающих обломков и высокого риска авиакатастрофы. Также уточняется, что несколько рейсов были задержаны из-за случившегося.