Белгород, 7 марта, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Число погибших в столкновении двух автобусов в Новооскольском муниципальном округе Белгородской области возросло до шести. Об этом ночью 7 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Настоящий Гладков

«В Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка — Беломестное произошло серьёзное ДТП. <…> Самое страшное — погибли шесть человек. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил глава области, предварительно, столкнулись два автобуса, в одном из которых находились 11 взрослых. Четверо пострадали. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, где оказывается вся необходимая медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло вечером 6 марта. Гладков незамедлительно выехал на место аварии с начальником главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым.

3 октября 2024 года в районе села Великомихайловка в Новооскольском городском округе четыре человека погибли и 12 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком. Уточнялось, что авария произошла на автотрассе Белгород — Алексеевка, на повороте в село Великомихайловка столкнулись рейсовый автобус Ford с пассажирами и грузовой автомобиль. Отмечалось, что смертельная авария произошла на опасном участке дороги.