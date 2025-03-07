Вашингтон, 7 марта, 2025, 04:02 — ИА Регнум. Американский космический аппарат Athena («Афина») успешно совершил посадку на поверхность Луны, несмотря на нештатную ситуацию. Трансляция велась 6 марта на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Jpl.nasa.gov Поверхность Луны

Прилунение модуля Athena компании-разработчика Intuitive Machines планировалось в 20:30 мск, однако из-за удаленности модуля от Земли специалисты подтвердили его прилунение спустя около 20 минут после расчетного времени.

«Мы можем подтвердить, что Athena находится на поверхности Луны. <…> Идет зарядка от солнечных батарей», — уточнил ведущий во время трансляции.

Учёные поддерживают связь с модулем и пытаются получить данные, в каком положении аппарат совершил посадку.

«У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата. Сейчас мы собираем фотографии и передаем их на Землю. Мы получим снимок с камеры сверху, с орбиты, и подтвердим информацию в ближайшие дни, когда получим эти данные», — пояснил гендиректор компании Intuitive Machines Стив Альтемус.

Планировалось, что модуль Athena проработает на поверхности Луны около 10 земных суток. Одной из ключевых задач аппарата станет разведка ресурсов естественного спутника Земли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Космический аппарат Blue Ghost («Синий призрак») американской компании Firefly Aerospace совершил посадку на поверхность Луны. Прилунение космического аппарата произошло в 11:36 по московскому времени 2 марта. Запуск модуля состоялся 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде.

15 февраля посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») успешно вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые детализированные снимки её поверхности. Blue Ghost уже передал почти 13 Гб данных во время своего полёта к спутнику Земли, включая телеметрическую информацию с научных приборов NASA.