Анкара, 7 марта, 2025, 03:55 — ИА Регнум. В отношениях России и Турции никакого перелома нет, заявил советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч.

ИА REGNUM

Во время эфира на телеканале CNN türk советнику был задан вопрос о возможном возникновении «перелома» в отношениях между Москвой и Анкарой.

«Никакого перелома нет», — ответ Кылыч.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться. Представителю Кремля задали вопрос о том, есть ли какие-то «охлаждения» в отношениях двух стран. Он напомнил, что только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посещала Анкару с официальным визитом. Песков также указал, что при необходимости будут контакты и на высшем уровне. У России и Турции настолько близкие и рабочие отношения, что все нужные контакты согласовываются за считанные часы, подчеркнул он.

До этого, 24 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча продлилась около часа. Позднее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что стороны обсуждали вопрос отправки миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта.