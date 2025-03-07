Вашингтон, 7 марта, 2025, 03:36 — ИА Регнум. США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах с Украиной об урегулировании конфликта. Об этом 6 марта сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Chris Kleponis/Global Look Press Стив Уиткофф

«У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности относительно того, какими будут имена участников этой команды. Мы пошли на контакт с россиянами. Мы также уведомим украинцев», — заявил Уиткофф.

Он отметил, что встреча с украинской стороной, возможно, пройдет в Эр-Рияде или в Джидде.

Это будет в Саудовской Аравии. Суть в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия», — подчеркнул Уиткофф.

Он также отметил, что США предоставили Украине достаточно вооружения, поэтому Вашингтон не будет поставлять киевскому режиму оборонительное вооружение в условиях паузы.

«Мы им передавали достаточно. Для нас более значительное обсуждение — это заключение мирной сделки. Мы хотим видеть мир», — отметил спецпосланник президента США.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора».

В свою очередь спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира. При этом спецпосланник Трампа уточнил, что, несмотря на приостановку военной помощи США, Украина располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до лета 2025 года.