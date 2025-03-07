Рим, 7 марта, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Предложение распространить на Украину пятую статью НАТО о коллективной обороне без членства Киева в военном альянсе выдвинула премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Соответствующее заявление политик сделала 5 марта после завершения внеочередного саммита по обороне в Брюсселе, сообщает агентство Bloomberg.

Quirinale. it Джорджа Мелони

Как пояснила Мелони, отправка европейских войск на Украину — это слишком сложное и при этом неэффективное решение. По мнению премьера Италии, для справедливого мира требуются чёткие гарантии безопасности, которые находятся в рамках НАТО, и поэтому нужно задуматься о долгосрочных решениях.

Мелони отметила, что миротворческие миссии ООН вмешиваются, когда уже запущен мирный процесс, а такой вопрос пока ещё не обсуждается. Премьер выразила уверенность, что в ситуации с Украиной более эффективным будет использование пятой статьи НАТО о коллективной обороне без предоставления Киеву членства в альянсе.

«Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — подчеркнула Мелони.

Пятая статья Варшавского договора, на котором основан Североатлантический альянс, предусматривает, что нападение на одну из стран — членов НАТО рассматривается как нападение на всех.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Италии Мелони осталась недовольна тем, как прошел саммит лидеров Евросоюза в Париже по ситуации на Украине, так как на встрече был критический настрой в отношении президента США Дональда Трампа. Премьер также раскритиковала идею отправки европейских войск на Украину. Она назвала это наиболее сложной и наименее эффективной мерой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Франция и Великобритания заняты попытками добиться для Украины передышки и не допустить обвала фронта любой ценой. Захарова добавила, что эту передышку Киев при помощи западных партнеров хочет использовать для укрепления потенциала и будущих попыток реванша. Она также уточнила, что для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине военных из европейских стран.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разработанном Парижем и Лондоном плане по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 февраля, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Он уточнил, что российская сторона не рассматривает никаких вариантов урегулирования с присутствием на Украине миротворцев из Евросоюза, так как Брюссель пытается навязать такой подход для обострения конфликта.