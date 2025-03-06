Вашингтон, 7 марта, 2025, 02:56 — ИА Регнум. США не будут защищать страны-члены Североатлантического альянса (НАТО), которые не вносят справедливый вклад в финансирование обороны. Об этом 6 марта заявил президент США Дональд Трамп во время подписания исполнительных указов в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я сказал это им: если вы не будете платить, мы не будем защищать. Я им это годы назад сказал, поэтому они платили сотни миллиардов долларов. Я сказал, если вы не платите по счетам, мы не будем защищать вас», — заявил американский лидер, комментируя сообщения СМИ о возможном отказе США от защиты страны-члена НАТО при неисполнении обязательств по финансировании обороны.

Глава Белого дома выразил сомнение касаемо того, что страны-члены альянса придут на помощь для защиты США.

«Я думаю, это здравый смысл. Если они не платят, я не буду их защищать. Всегда горячо спорят, когда я говорю это: он нарушает устав НАТО», — отметил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта телеканал NBC News сообщил, что Трамп рассматривает возможность отказа от защиты страны — члена НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательств по расходам на оборону. Отмечалось также, что Трамп вместе со своей командой также рассматривает вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону.

В декабре 2024 года Трамп, являвшийся в то время избранным президентом США, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Он уточнил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в блоке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля предрек уничтожение НАТО в случае, если из альянса выйдут США. Он добавил, что, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, отпор без армии США дать не получится.