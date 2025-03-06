Варшава, 7 марта, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Предложение отправить на Украину от стран Европы после окончания боевых действий полицейских и сапёров вместо миротворцев выдвинул президент Польши Анджей Дуда 6 марта на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, трансляция велась в социальных сетях канцелярии президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Я считаю, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, которые бы следили за безопасностью и порядком, был бы более эффективным и гибким решением», — отметил Дуда.

По мнению президента Польши, таким образом Европа смогла бы помочь Украине в ликвидации последствий боевых действий. При этом Дуда допустил, что одновременно на Украину могут быть направлены и миротворцы, но при условии согласия со стороны Москвы и Киева и при наличии мандата ООН.

«Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы, и я не исключаю, что будет достигнуто согласие обеих сторон на силы ООН», — пояснил Дуда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном урегулировании конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта сообщил, что вместе с британским премьер-министром Киром Стармером выступает за введение перемирия на Украине на один месяц. После этого обе страны хотят направить туда миротворцев. Агентство Reuters 5 марта сообщило, что Франция и Британия планируют показать свой план президенту США Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин в январе заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны привести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. 12 февраля российский лидер в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине нужно устранить первопричины кризиса.