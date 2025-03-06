Брюссель, 7 марта, 2025, 02:18 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до €150 млрд на оборону.

Ec.europa.eu

«Евросовет принимает к сведению намерение Еврокомиссии выдвинуть предложение о новом инструменте ЕС для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, в размере до 150 млрд евро и предлагает совету рассмотреть это предложение в срочном порядке», — отмечается в итоговом заявлении», — говорится в итоговом документе, принятом на саммите.

При этом на саммите было объявлено решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ. Помимо этого, саммит объявил о намерении автономно отвечать на вызовы безопасности.

Так, в документе утверждается, что от России и Белоруссии якобы исходит угроза странам ЕС, однако также отмечается необходимость учитывать угрозы и на других границах сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта лидеры стран ЕС согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу»), и предложен Еврокомиссией (ЕК). Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед саммитом лидеров стран ЕС сообщила, что представит план по перевооружению Европы, на который нужно потратить €800 млрд. Программа предусматривает инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева. Перед этим глава ЕК также неоднократно призывала значительно увеличить оборонные расходы в Евросоюзе. Так, 2 марта она призвала сделать это срочно. По её словам, странам ЕС нужно вкладывать больше средств в ВПК и показать заметный прогресс в этом вопросе.

В январе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала страны объединения существенно нарастить расходы на оборону. Она предложила делать это путем сокращения трат на образование и здравоохранение и призвала европейские страны готовиться к войне с Россией.

Российский власти отмечали, что РФ не представляет угрозу Европе и НАТО. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.