Брюссель, 7 марта, 2025, 02:07 — ИА Регнум. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, одобрили 26 стран Евросоюза из 27, кроме Венгрии. Об этом 6 марта сообщил журналистам источник на полях саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

«Помощь Украине и план перевооружения ЕС поддержали 26 из 27 стран сообщества», — уточнил дипломат и добавил, что «Венгрия пока воздержалась».

В соглашении по итогам саммита указано, что лидеры стран Евросоюза ждут от Еврокомиссии подробный план развития обороны в странах ЕС.

«Евросовет с нетерпением ждет план о будущем европейской обороны, включая дополнительные элементы, направленные на существенное увеличение финансирования европейской обороны и укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы», — поясняется в документе.

Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран ЕС согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией (ЕК). Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 6 марта перед саммитом лидеров стран ЕС сообщила, что представит план по перевооружению Европы, на который нужно потратить €800 млрд. Программа предусматривает инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.