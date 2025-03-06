Вашингтон, 7 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Серьезность своих намерений по урегулированию конфликта должен доказать глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы продолжились шаги ему навстречу со стороны Белого дома. Такое заявление сделала 6 марта официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Если президент и госсекретарь сочтет, что Зеленский серьезно настроен и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — отметила Брюс.

Представитель Госдепартамента указала, что поведение Зеленского в Белом доме, когда президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, стало сюрпризом для американской администрации. Но, по словам Брюс, своим последующим письмом Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и в нежелательную сторону. Таким образом, пояснила представитель Госдепа, глава киевского режима показал полное понимание серьёзности проблемы.

Брюс добавила, что позиция Вашингтона не изменилась, ключевая цель остаётся прежней: достичь урегулирования конфликта. При этом представитель Госдепа добавила, что ситуация на Украине тупиковая, продолжаются боевые действия и нужны переговоры с участием обеих сторон для разрешения конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский сделал попытку извиниться после перепалки с президентом США Трампом. Он написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что встреча с американским лидером «пошла не так». Глава киевского режима заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера и готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.