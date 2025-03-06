Вашингтон, 7 марта, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете 6 марта призвал страны избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия», — заявил глава Белого дома, назвав мощность данного вида оружия «сумасшедшей».

Трамп также заявил, что в прошлый свой срок имел успехи в переговорах с Россией и Китаем о ядерном разоружении.

«Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — добавил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что американская сторона заинтересована в сокращении ядерных арсеналов, однако готова пойти на это только с Россией и Китаем. По утверждению Трампа, в Вашингтоне считают хорошими шансы на заключение нового соглашения.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в начале переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями. Однако в нынешних условиях нужно учитывать ядерные потенциалы всех стран, подчеркнул он.

Позже, 5 февраля, исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл выразил мнение, что попытки Трампа прийти к соглашению о ядерном разоружении с РФ и Китаем обречены на провал. Кимбалл уточнил, что интерес и готовность Трампа — это хорошо, однако всё равно необходимо представить эффективную стратегию сокращения ядерных вооружений.