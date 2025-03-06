Севастополь, 7 марта, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего уничтожены как минимум четыре беспилотника, сообщил в ночь на 7 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали», — написал глава города в Telegram-канале.

По предварительной информации, уничтожены как минимум четыре беспилотника над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи, уточнил Развожаев. В настоящее время продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, подчеркнул он.

Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах и доверять только официальной информации.

Как передавало ИА Регнум, украинские БПЛА атаковали Севастополь вечером 6 марта. Глава Севастополя напомнил гражданам о запрете на съемку работы ПВО с последующим распространением.

В это же время над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства ПВО сбили украинский беспилотник ударного типа. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что ПВО продолжает работать, и призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.