Ватикан, 7 марта, 2025, 00:17 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск обратился к верующим в аудиозаписи впервые за три недели госпитализации и поблагодарил за молитвы. Запись прозвучала 6 марта во время молебна за здоровье понтифика, трансляцию ведёт портал Святого престола Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Молебен проходит на площади Святого Петра в Ватикане, на молитву собрались кардиналы, члены курии, сотрудники Ватикана и многочисленные верующие. Краткая речь понтифика на испанском языке прозвучала в начале молебна.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — с такими словами обратился понтифик к верующим.

Отмечается, что голос папы римского был слаб, речь давалась ему с трудом, понтифик говорил с заметной отдышкой. Аудиозапись голоса папы Франциска сделана с целью опровергнуть спекуляции о том, что понтифик якобы находится без сознания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у проходящего лечение от пневмонии папы Римского Франциска произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, которые купировали врачи. При этом Франциск остаётся в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.

Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трёх недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. 88-летний понтифик уже лежал в больнице год назад из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно, после усечения одного из лёгких в молодости из-за сложной пневмонии.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази сообщил, что папа Римский, как и его предшественник Бенедикт XVI, может принять решение об отречении от престола, если его здоровье не позволит выполнять обязанности. Однако кардинал подчеркнул, что окончательное решение остается за понтификом, добавив, что Франциск намерен завершить юбилейный год христианства, отмечаемый в этом году.

1 марта Франциск перенёс бронхоспазм, который вызвал ухудшение работы дыхательных органов. Понтифику была проведена неинвазивная искусственная вентиляция лёгких.

2 марта сообщалось, что понтифик спокойно провёл ночь после перенесенного накануне респираторного приступа.