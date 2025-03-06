Вашингтон, 7 марта, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора». Такое мнение высказал 6 марта президент США Дональд Трамп во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Американский лидер заявил, что в последние дни в переговорах США с Россией и Украиной «есть хороший прогресс».

«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», — заявил американский лидер.

По мнению главы Белого дома, Россия тоже хочет «заключить сделку», так как у нее «тоже нет выбора».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией.Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Приостановка помощи Украине произошла после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

5 марта во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму необходима для пересмотра её эффективности в вопросе урегулирования конфликта. В этот же день Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

6 марта спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира. При этом спецпосланник Трампа уточнил, что, несмотря на приостановку военной помощи США, Украина располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до лета 2025 года.