Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Вашингтон «без колебаний» введет против России санкции, если это потребуется для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 6 марта заявил глава минфина США Скотт Бессент.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Нынешняя администрация сохранила в силе усиленные санкции и без колебаний пойдет ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах», — приводит слова Бессента Bloomberg.

Как считает глава минфина США, нынешняя администрация будет вводить «агрессивные и однозначные» санкции, которые позволят достичь максимального результата в краткосрочной перспективе.

Как передавало ИА Регнум, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 19 февраля заявил, что в 2025 году не следует ожидать смягчения санкционного давления на Россию со стороны Запада. По его словам, даже если США согласятся на уступки, Европейский союз продолжит усиливать напряжённость в отношении РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что поступает множество сообщений о возможной отмене американских санкций, введенных против РФ. Все их нужно учитывать, но ориентироваться следует на официальные заявления, а их в США пока никто не делал.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что многочисленные санкции Запада, направленные на ослабление страны, дали обратный эффект. В результате, несмотря на введенные ограничения, российская экономика растет темпами выше среднемировых.