Севастополь, 6 марта, 2025, 23:47 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над акваторией Черного моря на большой высоте и далеко от берега. Об этом 6 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

«Военные отражают БПЛА-атаку укронацистов. По предварительной информации, дежурные средства ПВО уже перехватили и уничтожили два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега», — указал губернатор Севастополя и уточнил, что в городе все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев отметил, что беспилотники сбиты на большой высоте над морем, и призвал граждан сохранять бдительность и находиться в безопасном месте. Кроме того, глава Севастополя напомнил гражданам о запрете на съёмку работы ПВО с последующим распространением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник ударного типа. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что ПВО продолжает работать, и призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

Российские средства ПВО за ночь 6 марта сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью.

За ночь 5 марта силы ПВО над территорией России ликвидировали восемь вражеских БПЛА. По данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 4 на 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников.