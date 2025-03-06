Бердянск, Запорожская область, 6 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник ударного типа. Об этом вечером 6 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что ПВО продолжает работать, и призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

В это же время об уничтожении двух БПЛА над акваторией Черного моря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО за ночь 6 марта сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью.

За ночь 5 марта силами ПВО в течение ночи над территорией России ликвидировано восемь вражеских БПЛА. По данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 4 на 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников. Из них три беспилотника ликвидировано над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над территориями Курской и Брянской областей. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.