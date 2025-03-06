Ударный беспилотник ВСУ сбили над Азовским морем вблизи Бердянска
Бердянск, Запорожская область, 6 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска Запорожской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник ударного типа. Об этом вечером 6 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что ПВО продолжает работать, и призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.
В это же время об уничтожении двух БПЛА над акваторией Черного моря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО за ночь 6 марта сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью.
За ночь 5 марта силами ПВО в течение ночи над территорией России ликвидировано восемь вражеских БПЛА. По данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 4 на 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников. Из них три беспилотника ликвидировано над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над территориями Курской и Брянской областей. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.