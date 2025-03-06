Москва, 6 марта, 2025, 23:23 — ИА Регнум. В России расширят меры поддержки для участников спецоперации, их детей и других родственников. Данный вопрос обсуждался 6 марта на встрече президента РФ Владимира Путина с сотрудницами московского филиала фонда «Защитники Отечества».

РИА Новости/Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поддержка бойцов по соцконтрактам

На этой встрече глава государства отметил важность поддержки тех, кто сегодня защищает страну. Путин высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Для этого в рамках программы увеличат финансирование и выделят отдельное направление для бойцов.

«Можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем», — сказал глава государства.

Введение регионального стандарта поддержки семей бойцов СВО

Вместе с этим глава государства поддержал инициативу ввести минимальные региональные нормы поддержки участников спецоперации и их семей.

«Действительно, в каждом регионе по-разному. Можно ли все совсем одинаково сделать — я не знаю. Но точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

«Нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже что-то добавлять, что коллеги из регионов посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», — добавил глава государства.

Статус ветерана для бойцов, отправившихся на СВО из мест лишения свободы

Президент поддержал идею присвоения статуса ветерана для бойцов, отправившихся на спецоперацию из мест лишения свободы.

«По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы… Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса боевых действий, мы обязательно это исправим», — отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что в зону спецоперации не отправляют людей, совершивших такие тяжкие преступления, как сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, терроризм, государственная измена и подобные.

Поддержка взрослых детей погибших участников спецоперации

Во время встречи Путин также поддержал идею включить совершеннолетних детей погибших бойцов участник спецоперации в перечень получателей социальных выплат. Проработать данный вопрос президент поручил статс-секретарю — замминистра обороны Анне Цивилевой.

«Понятно, чем руководствовалось государство, когда в первую очередь говорили о несовершеннолетних детях. Надо понять, как и по каким направлениям государство сможет сопровождать других членов семей, достигших совершеннолетия», — отметил Путин.

Расширение мер поддержки на братьев и сестер погибших бойцов

Во время встречи президенту рассказали, что в законах не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших бойцов, потому что они не имеют соответствующего юридического статуса — не относятся к членам семьи.

«То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки, — это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем», — ответил Путин.

Российский лидер пообещал доработать законодательство в данном направлении и подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников спецоперации.

Помимо этого, президент подчеркнул важность оказания самых разных видов поддержки, в том числе психологической помощи родственникам пострадавших и погибших бойцов спецоперации.

Кроме этого, близкие пропавших без вести военнослужащих смогут получать поддержку через фонд «Защитники Отечества».

Увековечивание памяти героев спецоперации

На встрече с российским лидером сестра погибшего героя СВО поделилась, что стала проводить спортивный турнир, названный в честь брата. По её мнению, подобный способ увековечивания памяти является более правильным, чем установка мемориальных досок на школьных зданиях.

В ответ глава государства отметил, что память необходимо увековечивать на века, турниры же со временем могут прекращаться.

«А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», — пояснил президент.

«Миссия, данная Богом»

Во время встречи президент подчеркнул, что помощь участникам специальной военной операции — миссия, данная Богом. Одна из сотрудниц фонда «Защитники Отечества» на встрече с главой государства поделилась, что воспринимает свою работу как миссию, данную Богом.

«Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом», — подтвердил президент.

Глава государства отметил, что российские офицеры являются опорой страны и специальная военная операция это подтвердила.