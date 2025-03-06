Киев, 6 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Минкульт Украины проверит сохранность мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Global Look Press/Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

Проверку будет проводить созданная министерством специальная комиссия до 30 мая текущего года. Ей поручено составить списки и приобщить к справке все случаи выявления предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. При этом информация о работе комиссии будет значиться под грифом «с ограниченным доступом».

Как передавало ИА Регнум, украинские власти в разных регионах запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата за «связь с Россией». В августе на Украине был принят закон о фактическом запрете этой церкви на всей территории страны.

Президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, сравнил гонения на РПЦ на Украине с расстрелом на глазах у всех, который мир не хочет замечать. Он добавил, что киевскому режиму это аукнется. Рано или поздно украинский народ даст оценку безбожникам, отмечал Путин. Гонения, по его словам, устроили люди без роду и племени, которые не дорожат тем, что важно для народа, которые когда-нибудь «удерут» из страны и «будут ходить не в церковь, а на пляж».

4 января спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович призвал ООН и другие организации как можно жёстче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов. Так он прокомментировал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. В докладе указывалось, что власти Украины, приняв закон, допускающий запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), тем самым ввели серьёзные ограничения в отношении православных, не доказав необходимость и соразмерность таких действий.