Брюссель, 6 марта, 2025, 22:42 — ИА Регнум. План милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, согласовали лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Об этом 6 марта сообщило Agence France-Presse (AFP).

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План по усилению обороноспособности Европы получил название ReArm EU («Перевооружить Европу»), он выдвинут Еврокомиссией (ЕК). Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет.

Как уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, основную часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Предлагается повысить расходы на оборону на 1,5% и собрать €650 млрд на производство вооружения. При этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства из программы развития депрессивных регионов.

Кроме того, Еврокомиссия займет деньги на рынках капитала, а затем предоставит странам ЕС с условием совместной закупки оружия на эти средства. Деньги направят на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) в ЕС и оружия для Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 6 марта перед саммитом лидеров стран ЕС сообщила, что представит план по перевооружению Европы, на который нужно потратить €800 млрд. Программа предусматривает инвестиции в оборонную индустрию Украины или покупку военного оборудования для Киева.

В январе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны ЕС значительно увеличить расходы на оборону. Она предложила финансировать это за счет сокращения затрат на образование и здравоохранение, а также призвала европейские государства готовиться к возможной войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.