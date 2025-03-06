Белгородская область, 6 марта, 2025, 22:22 — ИА Регнум. В Новооскольском округе Белгородской области в результате ДТП погибли пять человек, несколько пострадали. Об этом вечером 6 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

кадр из видео

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда — большая авария. Минимум пять погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию сейчас получил», — проинформировал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что выехал вместе с начальником главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым на место аварии.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября 2024 года в районе села Великомихайловка в Новооскольском городском округе четыре человека погибли и 12 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком. Уточнялось, что авария произошла на автотрассе Белгород — Алексеевка, на повороте в село Великомихайловка столкнулись рейсовый автобус Ford с пассажирами и грузовой автомобиль. Отмечалось, что смертельная авария произошла на опасном участке дороги.