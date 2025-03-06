Москва, 6 марта, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Милитаристские и конфронтационные заявления, которые делают некоторые европейские лидеры, говорят от том, что Европа пока не перестроилась на новый лад России и США. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС

«Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. Это не значит, что соглашаться во всем, но по крайней мере вести диалог, чтоб пытаться договориться», — заявил он в беседе с изданием Life.

Песков указал на то, что пока со стороны Европы не видно попыток начать диалог. При этом он отметил гибкость европейцев, которая иногда даже становится излишней. Представитель Кремля не исключил, что они вскоре поймут, в какую сторону дует ветер.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Европы. Он также сообщил о намерении обсудить возможное использование ядерного оружия для защиты стран ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 марта заявил, что Россия якобы начала гонку вооружений. Он призвал Европу вступить в этот процесс вооружения и победить в нем.

Комментируя слова Макрона, Песков назвал их чрезвычайно конфронтационными. Такое заявление свидетельствует о стремлении Франции к войне, ответил он. Представитель Кремля уличил Париж в претензиях на ядерное лидерство в Европе.

Также Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин придумает, как сделать так, чтобы Россия не втягивалась в гонку вооружений.