Москва, 6 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перед встречей с подопечными и сотрудницами фонда «Защитники Отечества» осмотрел Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

Отмечается, что глава государства ознакомился с зоной первичного приёма посетителей, зоной досуга и зоной адаптации — демонстрационно-тренировочное пространство для маломобильных подопечных, включающее полномасштабные макеты подъезда жилого дома, квартиры и городской среды.

Центр был открыт 1 марта 2023 года, с июля того же года он выполняет функции столичного филиала фонда «Защитники Отечества». Центр в режиме «одного окна» оказывает комплексную адресную поддержку ветеранам и действующим участникам СВО, а также членам их семей, реализует программу возвращения ветеранов к гражданской жизни после завершения службы.

В Центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, развитию карьеры и трудоустройству, а также трудятся завершившие службу ветераны СВО.

Как передавало ИА Регнум, Путин поддержал создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка и необходимо ввести минимальные региональные нормы. В этих целях будет задействована специальная группа в Госсовете, добавил он.

В декабре Путин обозначил важность организации поддержки семей погибших в ходе выполнения боевых задач на СВО, а также тех, кто получил тяжелые ранения. По его словам, это должно быть в центре внимания государства. Также на встрече с главами регионов российский лидер обозначил, что поддержка бойцов ВС РФ и их родных не только служебный, но и нравственный долг.

В январе 2024 года президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.