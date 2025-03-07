Москва, 7 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП и ФАС России совместно с общественными объединениями предпринимателей («ОПОРА России», РСПП, «Деловая Россия») запустили «бесшовный» процесс реагирования на обращения малого и среднего бизнеса по неплатежам от заказчиков. Это поможет сократить сроки погашения долгов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За первые два месяца 2025 года объем задолженности заказчиков перед малым и средним бизнесом в связи с нарушением сроков оплаты по госконтрактам в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в Корпорации МСП.

После получения обращения предпринимателя на цифровой платформе Корпорация проводит работу по досудебному урегулированию. В случае необходимости она самостоятельно направляет необходимые документы в ФАС для дальнейшего привлечения заказчика к административной ответственности.

«Системное и оперативное реагирование на случаи нарушений сроков оплаты заказчиками по договорам необходимо для развития малого и среднего бизнеса. Мы договорились с Корпорацией МСП об упрощенном взаимодействии по обращениям — без самостоятельной подачи документов предпринимателем в антимонопольную службу», — заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

В рамках взаимодействия Корпорации МСП и ФАС России с декабря 2024 года по 16 договорам заказчиками полностью или частично погашен долг в размере 228 млн рублей, в отношении семи заказчиков возбуждены дела об административном правонарушении.

«На конец февраля мы получили 437 обращений от малого и среднего бизнеса по поводу несоблюдения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и оказанные услуги. Общая сумма заявленной задолженности МСП-поставщикам составила почти 5,1 млрд рублей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что Корпорации МСП во взаимодействии с профильными органами власти и организациями удалось добиться выплаты более 4,2 млрд рублей. «Сотрудничество с ФАС России позволит повысить эффективность этой работы и сократить сроки погашения задолженности перед бизнесом», — сказал Исаевич.

Так, если раньше предпринимателям нужно было самостоятельно идти в суд и добиваться юридических решений по взысканию долгов, то сейчас они могут оставить обращение через «Сервис 360» на МСП.РФ, поясняет он. В свою очередь, Корпорация МСП берет на себя взаимодействие с заказчиками и ФАС России. Она передает в ведомство все необходимые документы для установления административного правонарушения и дальнейшего привлечения заказчика к ответственности.

Александр Исаевич также отметил, что средний срок задолженности по обращениям 2025 года составил 112 дней. «Для малого и среднего бизнеса критически важно своевременное поступление средств по исполненным договорам, чтобы не допустить серьезных кассовых разрывов и продолжать работать и развиваться», — подчеркнул он.

По его словам, как правило, в досудебном порядке удается найти устраивающие всех решения. «Однако в ряде случаев нам приходится инициировать привлечение заказчиков к ответственности», — заключил Александр Исаевич.

Системная защита прав предпринимателей и решение их частных вопросов — один из приоритетов работы Корпорации МСП. Специально для оперативной обратной связи с бизнесом функционирует «Сервис 360». Он доступен на Цифровой платформе МСП.РФ и позволяет малому и среднему бизнесу в досудебном порядке добиваться погашения задолженности за поставки заказчикам.