Киев, 6 марта, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, 6 марта пожаловался, что его с музыкальной группой не выпустили из страны на зарубежные гастроли.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка)

«В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения на выезд», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Данилко, ему пришлось перенести концерты, запланированные в Великобритании, Испании, Германии и Чехии.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта министерство культуры Украины приостановило выдачу рекомендаций артистам и журналистам для пограничной службы на выезд из страны. Причиной стало то, что около 500 человек не вернулись из зарубежных поездок. Против чиновников, подписавших разрешения, были возбуждены уголовные дела.

В декабре 2024 года украинские граждане, сбежавшие из страны, рассказали немецкому телеканалу NTV, что покинули Украину, чтобы избежать призыва в армию. Они заявили, что отказываются идти на фронт, так как не хотят защищать коррумпированную олигархическую власть, которая действует в стране.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее посоветовал Данилко в случае призыва в украинскую армию оставаться в сценическом образе Сердючки и в таком виде сдаваться в российский плен. По мнению политика, только так певцу гарантировано сохранение жизни.