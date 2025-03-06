Цхинвал, 6 марта, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Владикавказа в Северной Осетии с гипертоническим кризом. Об этом 6 марта заявила журналистам пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова.

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии», — сообщила Босикова.

Он добавила, что сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Босикова сообщила, что Гаглоев 6 марта прибыл в больницу во Владикавказе на плановое обследование. Она поблагодарила всех, кто интересовался здоровьем президента, и отметила, что беспокоиться не о чем.

Гаглоев является президентом Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Его избрали на пять лет. Ранее он работал в министерстве экономического развития республики и комитете государственной безопасности.