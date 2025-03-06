Москва, 6 марта, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций, когда выслушал рассказ матери о подвиге ее сына, погибшего ради спасения товарищей. Это произошло 6 марта на встрече главы государства с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Женщина рассказала, что ее сын был в отдельном отряде специального назначения. Он вместе с товарищами выполнил приказ занять высоту и взять огонь на себя, чтобы показать точку противника. Бойцы знали, что погибнут, но выполнили задачу, чтобы снизить потери отряда. Путин с трудом подбирал слова после этого рассказа.

«Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что подобный героизм возможен и в других странах, но такая черта характерна именно для народов России.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече в фонде «Защитники Отечества» также призвал называть улицы, школы, институты и другие городские объекты в честь героев спецоперации. В феврале 2024 года Путин заявил, что о Героях России — участников СВО нельзя забывать в будущем. Президент отметил важность увековечивания их имен.

Ранее Путин подчеркнул, что участники спецоперации продолжают боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они показывают пример патриотизма, бескорыстия и преданности Родине.