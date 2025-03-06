Вашингтон, 6 марта, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Об этом 6 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией», — говорится в материале.

Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. 5 марта во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму необходима для пересмотра её эффективности в вопросе урегулирования конфликта. В этот же день Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Как позже пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира». Позднее он допустил скорое возобновление передачи разведданных Киеву.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог 6 марта заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть киевский режима к переговорам по урегулированию конфликта. По его словам, Трамп ясно дал понять, что сейчас речь идет не о полном прекращении поддержки, а о паузе.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что приостановка военной помощи станет лучшим вкладом США в урегулирование украинского конфликта.