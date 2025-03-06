Вашингтон, 6 марта, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Предприниматель и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск 6 марта снова заявил, что на Украине нужно провести выборы президента. При этом он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет на них победить.

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Маск таким образом прокомментировал новость о том, что представители администрации США ведут тайные переговоры с украинской оппозицией.

«Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал глава DOGE в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск заявил, что Зеленский провел бы выборы президента, если бы знал, что народ его любит, но на самом деле украинские граждане его презирают. 4 марта глава DOGE призвал Зеленского уехать с Украины в обмен на амнистию в нейтральной стране.

6 марта издание «Страна. ua» сообщило, что представители американской администрации проводят негласные переговоры с оппонентами Зеленского, чтобы оказать на него давление. Якобы Вашингтон установил контакты с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, мэром Киева Виталием Кличко, главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и лидером фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Нового главу государства не избрали, так как очередные выборы отменили из-за действия военного положения в стране.

Президент России Владимир Путин указывал, что в Конституции Украины нет положений о продлении полномочий президента. Он добавил, что единственным легитимным органом власти в стране остается Рада, однако при отсутствии легитимности главы государства остальные органы власти тоже теряют свою правомочность.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Он также обратил внимание на крайне низкий рейтинг Зеленского, который составляет около 4%. Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос вызывает обеспокоенность у многих стран.