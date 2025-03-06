Москва, 6 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Для защиты интересов граждан России нужно ввести штрафы за репосты с незарегистрированных Роскомнадзором интернет-площадок, у которых более 10 тыс. подписчиков. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что система маркировки каналов направлена на борьбу с анонимной рекламой и сокрытием доходов. Депутат назвал анонимность в интернете последним прибежищем для тех, кто участвует в преступных схемах, уклоняется от налогов и занимается мошенничеством.

«Репосты со страниц блогеров-десятитысячников, не зарегистрированных в Роскомнадзоре, должны быть запрещены. Штрафы за такие нарушения обязаны быть существенными», — отметил Кирьянов в ходе пресс-конференции «Штраф за репост: как законодатели будут контролировать блогеров?» на площадке НСН.

Политик также предложил считать отягчающим обстоятельством репосты с зарубежных платформ-десятитысячников. Это должно касаться в том числе тех площадок, которые разрешены в России.

По мнению Кирьянова, только ресурсы, зарегистрированные и работающие в соответствии с российским законодательством, способны обеспечить защиту прав пользователей, клиентов и бизнес-партнеров. В РФ множество владельцев каналов создают замечательный контент, некоторые из них даже поддерживаются государством, добавил он.

«Блогерам важно понимать, что меры по ограничению рекламы на зарубежных площадках необходимы. Они являются логичным продолжением того, что мы делаем для прозрачности интернета», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон, который обязывает владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять о себе данные в Роскомнадзор. Новое правило начало действовать 1 ноября.

Возможность зарегистрировать свой канал также ввели на портале «Госуслуги». За два месяца действия закона Роскомнадзор зарегистрировал почти 50 тыс. популярных блогеров.