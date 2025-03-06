Москва, 6 марта, 2025, 20:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин придумает, что сделать, чтобы Россия не втягивалась в гонку вооружений. Об этом 6 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представителя Кремля спросили, втянется ли Россия в гонку вооружений, о необходимости которой говорят европейские политики.

«Ну конечно, не втянемся. Конечно, президент придумает, как нам этого не сделать… Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и из Парижа звучат такие конфронтационные и милитаристские заявления», — отметил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас возникает между Россией и США.

«С другой стороны, европейцы очень гибкие, иногда излишне. Поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. По его мнению, у европейцев нет поводов для оптимизма. Он призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в своем обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также сообщил о намерении начать дискуссию о возможном использовании ядерного оружия для защиты стран ЕС.

Песков назвал это заявление Макрона очень конфронтационным и свидетельствующим о стремлении властей Франции к войне. Он отметил, что французский президент в обращении ничего не сказал о том, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к границе РФ, и о многих других подобных вещах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика Макрона является угрозой в адрес России. Он напомнил, что России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине. Главной первопричиной было расширение НАТО, указал он.