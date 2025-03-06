Москва, 6 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Офицеры являются опорой России, и специальная военная операция это подтвердила. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

«Офицерский корпус российской армии — это особая каста, и то, что в боевых условиях проявляются их лучшие качества, это абсолютно закономерно. Это, безусловно, опора нашей страны, опора нашего государства. Так было во все времена, и в такие события, которые мы сейчас переживаем, это подтверждается вновь и вновь», — отметил он во время посещения центра реабилитации фонда «Защитники Отечества».

На этой встрече глава государства отметил важность поддержки тех, кто сегодня защищает страну. Путин высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

Российский лидер также призвал называть улицы, школы, институты в честь героев специальной военной операции.

13 февраля, Путин призвал губернатора Брянской области Александра Богомаза оказывать всю необходимую поддержку участникам СВО, назвав их «своими ребятами». 28 февраля Путин вновь использовал эту фразуво время рабочего визита в Иркутск, когда наказывал региональным властям внимательно относиться к нуждам участников СВО и их семей.

Ранее российский лидер заявил, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Он предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.