Москва, 6 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Актер Глеб Калюжный вечером 6 марта прибыл в военкомат, где договорился об отправке на срочную службу весной. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что ранее, вечером того же дня, актер вышел из здания Следственного комитета РФ, где его допрашивали по делу об уклонении от срочной службы. Артист, по данным издания, сразу же отправился в военкомат. На вопросы журналистов Калюжный отвечать не стал.

Известно, что за уклонение от прохождения срочной службы Калюжному может грозить до 2 лет тюрьмы, освобождения и отсрочки у артиста нет. Весенний призыв в стране начнется 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Зрители знают его по ролям в таких сериалах, как «Содержанки-3», «Трудные подростки».

6 марта Калюжный самостоятельно пришел к следователю после возбуждения дела о неявке в военкомат. Там решался вопрос об отправке актера на срочную службу в армию либо уголовной ответственности за неявку в военкомат.