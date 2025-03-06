Владикавказ, 6 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 6 марта прибыл в больницу во Владикавказе на плановое обследование. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Она прокомментировала сообщения, что президента якобы госпитализировали с подозрением на инфаркт.

«Глава государства находится в Северной Осетии, где у него запланирован осмотр врача. Благодарны всем, кто интересуется и переживает, но беспокоиться не о чем», — процитировало Босикову югоосетинское агентство «Рес».

Гаглоев является президентом Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Его избрали на пять лет. Ранее он работал в министерстве экономического развития республики и комитете государственной безопасности.