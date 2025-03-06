Москва, 6 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Криптомошенники проводят фейковые стримы по Counter-Strike 2 (CS2) на YouTube для обмана игроков и кражи их аккаунтов в Steam и криптовалюты. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе компании — разработчика антивирусов Bitdefender Labs.

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Разработчик выявил мошенническую компанию под названием Streamjacking, которая нацелилась на киберспортсменов.

Схема мошенников предполагает маскировку под известных профессиональных игроков CS2, таких как s1mple, NiKo и donk. Аферисты от их имени проводят фейковые прямые трансляции на YouTube, во время которых разыгрывают фальшивые скины и криптовалюту, предлагая игрокам перейти по ссылкам или QR-кодам. Все ссылки ведут на фишинговые сайты, где пользователей просят войти в свои аккаунты Steam или перевести криптовалюту, обещая вернуть на счет вдвое больше.

Заполняя личные данные на этих страницах, жертвы передают доступ к своим аккаунтам злоумышленникам, которые крадут ценные скины и предметы из игр. В случае с криптовалютой отправленные средства без возврата переводятся на кошельки аферистов.

«Сотни фейковых трансляций на YouTube ежедневно вводят зрителей в заблуждение. Поразительно, что видеохостинг не защищает пользователей от подобного контента, а, наоборот, активно продвигает его в рекомендациях при помощи собственных алгоритмов. Если вы наткнулись на автора, который обещает невероятные блага «просто так», обязательно перепроверьте информацию несколько раз и ни в коем случае не передавайте свои данные незнакомым лицам. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а на западных сервисах такие ловушки расставлены на каждом шагу», — предупредил член общественного совета при Минцифры России, президент Союза профессионалов, содействующих развитию медиакоммуникационной отрасли, («Медиа-коммуникационного союза») Михаил Демин.

Специалисты призывают пользователей проверять официальные источники перед вводом любых личных данных. Для защиты аккаунтов в Steam рекомендуют включить многофакторную аутентификацию и использовать Steam Guard Mobile Authenticator.

Эксперты назвали еще одну схему обмана, когда мошенники рассылают фальшивые уведомления от имени YouTube со ссылками на видео с предложением быстрого заработка с помощью инвестиционных платформ. Вводя личные данные на предложенных сайтах, пользователь может потерять вложенные средства и доступ к личным кабинетам на разных сервисах.

«Какой нормальный сервис допустил бы, чтобы мошеннические трансляции собирали тысячи зрителей и использовались для кражи аккаунтов? YouTube, судя по всему, к таким площадкам не относится. Важно понимать, если с вами что-то случится на западных платформах, ее представителям это будет абсолютно безразлично. В России уже есть качественные аналоги иностранным видеохостингам — давайте использовать их. Они безопаснее, работают в интересах нашей страны, и на них не нужно с каждым кликом бояться, что тебя обманут или обворуют», — отметил член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

Ранее, в январе, в России выделили самые распространенные схемы обмана детей мошенниками через компьютерные онлайн-игры и звонки. Чаще всего злоумышленники звонят детям, представляясь правоохранителями, создают фейковые акции и выигрыши в онлайн-играх и под предлогом защиты данных пытаются убедить жертв установить программы удаленного доступа к гаджетам родителей.