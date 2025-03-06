Москва, 6 марта, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал называть улицы, школы, институты в честь героев специальной военной операции.

Администрация Президента России

На встрече российского лидера с работницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» сестра погибшего героя СВО поделилась, что стала проводить спортивный турнир, названный в честь брата. По ее мнению, подобный способ увековечивания памяти является более правильным, чем установка мемориальных досок на школьных зданиях.

В ответ глава государства отметил, что память необходимо увековечивать на века, турниры же со временем могут прекращаться.

«А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», — пояснил президент.

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