Москва, 6 марта, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Предприниматели-участники завершившегося фестиваля «Московская Масленица» поделились историями о том, как помогают участникам спецоперации. Так, участница, которая готовила блины в торговом шале на Профсоюзной улице, самостоятельно организует сборы гуманитарной помощи для военных

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

«Узнаем через знакомых, какие вещи нужны, и открываем сбор. Я также знаю множество волонтеров. Кто-то из друзей плетет маскировочные сети или делает окопные свечи», — процитировал ее официальный портал мэра Москвы.

На протяжении двух лет она вместе с другими неравнодушными людьми собирает продукты, бронежилеты, предметы первой необходимости и другие вещи. Все грузы доставляют в зону боевых действий.

Владелица одного из столичных торговых домиков с пряниками и печеньем ручной работы в праздничной тематике регулярно передает продукцию в «Домики добра».

А предприниматель Ева Богоявленская из Адыгеи, привозящая в Москву национальные деликатесы, отправляет их также военным в зону СВО.

«С первых дней мы отправляем наш копченый адыгейский сыр, чечил и растительное масло, потому что эти продукты могут долго храниться в полевых условиях. Ребята кипяток с маслом сделают, солью посыплют — и это уже как бульон с сыром», — поделилась она.

По ее словам, все адыгейское сообщество с начала спецоперации активно помогает бойцам любыми возможными способами. Военным шлют не только гуманитарные грузы, но и пишут письма, песни для укрепления их духа.

Как передавало ИА Регнум, за лето прошлого года волонтёры в столице собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для бойцов СВО отправили 41% собранных подарков, 48% оправили для детей в новые регионы, а остальные товары — для животных, которые содержались в приютах на новых территориях.