Москва, 6 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Солдаты из подразделений ВС РФ «Шторм Z» воюют очень достойно. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Администрация Президента России

«Военнослужащие, которые в подразделениях «Z» воюют, многие, подавляющее большинство из них воюют очень достойно! К сожалению, бывают и вторичные правонарушения, тогда у них другая судьба. Но в основном воюют очень достойно, и в штурмовых группах воюют, и на других участках», — отметил глава государства.

В тот же день статс-секретарь — замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева заявила, что законопроект о предоставления военнослужащим подразделений «Шторм Z» статуса ветеранов боевых действий уже готов и находится на рассмотрении правительства.

«Он уже существует и находится на согласовании в правительстве. Только очень длительное время. И суть вопроса заключается в том, что можно ли его как-то ускорить? Чтобы он все-таки вышел в свет. Потому что вы действительно неоднократно об этом говорили», — уточнила Цивилева.

«Шторм Z» — специальное добровольческое штурмовое подразделение ВС РФ, созданное из заключенных тюрем, лагерей, исправительных и принудительных центров.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года, Путин подписал распоряжение, по которому участники спецоперации будут признаны ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении вне зависимости от того, был ли у них контракт. Срок выполнения поручения правительству был обозначен до 1 апреля 2024 года.

В марте прошлого года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период СВО. Отмечается, что действие закона распространяется на обвиненных в правонарушениях небольшой и средней тяжести, из него исключаются преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.